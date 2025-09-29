Diana Șoșoacă laudă regimul Ceaușescu și susține alinierea României la BRICS, într-un discurs controversat ținut în Parlamentul Serbiei

Politiciana a criticat dur Uniunea Europeană și NATO, acuzând „dictatură, cenzură și colonizare economică”.

Șoșoacă a afirmat că modelul multipolar propus de BRICS ar reprezenta singura soluție viabilă pentru ieșirea României din „criza economică profundă”. Ea a prezentat BRICS ca o continuare firească a politicilor externe promovate de Ceaușescu înainte de 1989.

În discursul său, lidera SOS România a susținut că Ceaușescu a „industrializat țara”, a „plătit toate datoriile externe” și a „pus România pe harta lumii”, declarând că tocmai aceste realizări ar fi dus la uciderea sa violentă în 1989.

Declarațiile vin în contextul în care, conform legislației române (n.r. Legea 217/2015), este interzisă promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime împotriva umanității, cum este cazul lui Nicolae Ceaușescu. La nivel juridic, afirmațiile făcute de Șoșoacă în spațiul public, chiar și în afara granițelor țării, ar putea fi investigate.

Totodată, Șoșoacă a acuzat CCR, Parchetul General și UE că i-au „fabricat dosare” și au încercat să o excludă din viața politică, menționând că i-a fi fost interzisă candidatura la alegerile din 2024 și că este „ținta unei campanii de intimidare”.