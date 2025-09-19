Potrivit citației, aceasta trebuie să se prezinte la audieri pe 23 septembrie 2025, la ora 12:00, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate, patru infracțiuni de promovare în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război, dar și de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și antisemite. În plus, aceasta mai este acuzată de negarea și minimalizarea Holocaustului, faptă prevăzută în OUG nr. 31/2002. În ultima perioadă, Diana Șoșoacă a stârnit controverse după ce a participat la comemorări ale unor lideri legionari și a exprimat public opinii elogioase față de Corneliu Zelea Codreanu.

Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, Șoșoacă a comentat decizia Parchetului, exprimându-și nemulțumirea față de citarea sa și menționând că nu va putea să se prezinte pe 23 septembrie din cauza programului încărcat, având în vedere că este activă în politică și a fost aleasă de cetățeni.

Ea a criticat și faptul că Parchetul nu i-a oferit posibilitatea de a comunica mai ușor pentru a stabili o altă dată pentru audieri.

Partidul SOS România, condus de Șoșoacă, a reacționat printr-un comunicat oficial în care susține că lidera sa este persecutată din motive politice, atrăgând atenția asupra „delictului de opinie” și condamnând „pasivitatea opoziției politice” în fața unor astfel de acuzații. Partidul susține că Șoșoacă a fost vizată pentru pozițiile sale ferme în susținerea Palestinei și împotriva politicii externe a Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește relațiile cu Israelul.

Aceasta nu este prima dată când Diana Șoșoacă se află în centrul unor controverse legale

În octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal împotriva sa pentru omagierea lui Corneliu Zelea Codreanu și a Mișcării Legionare, iar în februarie 2025, IICCMER a depus o plângere pentru promovarea cultului lui Nicolae Ceaușescu.

Declarațiile sale provocatoare din Parlamentul European, precum și criticile la adresa judecătorilor Curții Constituționale care i-au invalidat candidatura la prezidențiale, au atras și ele atenția autorităților.