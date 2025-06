Şoşoacă: Am primit o asigurare directă, fără echivoc: Niciodată Rusia nu va ataca România

„Ieri (miercuri – n.r.) am avut onoarea de a participa la recepţia oficială organizată de Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a Rusiei.(…) În urma unei discuţii private şi sincere pe care am avut-o cu Excelenţa Sa Vladimir Lipayev, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse la Bucureşti, am primit o asigurare directă, fără echivoc: „Niciodată Rusia nu va ataca România!”. Este mesajul oficial transmis de Federaţia Rusă către România cu ocazia Zilei Naţionale, un angajament ferm de respectare a suveranităţii ţării noastre şi de respingere a oricărei forme de agresiune. Un mesaj pe care l-am primit cu responsabilitate şi pe care îl transmit mai departe românilor, pentru că adevărul trebuie spus şi cunoscut”, scrie pe Facebool Diana Şoşoacă.

Ea afirmă că s-a întâlnit cu „mulţi alţi ambasadori prezenţi, într-o atmosferă de respect reciproc şi decenţă diplomatică, aşa cum se cuvine într-o lume care încă mai respectă principiile suveranităţii”.

„Cred cu tărie că România trebuie să rămână fidelă principiilor sale de neutralitate, suveranitate şi respect reciproc în relaţiile internaţionale. Dialogul este întotdeauna superior confruntării, iar pacea se clădeşte prin diplomaţie, nu prin izolare. Diplomaţia este puntea prin care ne putem înţelege, chiar şi în vremuri tensionate. Iar România trebuie să rămână o voce a echilibrului şi a demnităţii în lume”, încheie Şoşoacă.

Ambasada Rusiei relatează, tot pe Facebook, că Vladimir Lipaev „a reamintit importanţa Rusiei în regiunea Mării Negre, rolul său istoric în eliberarea popoarelor din Europa de Sud-Est şi influenţa sa stabilizatoare asupra regiunii balcanice. Ambasadorul şi-a exprimat recunoştinţa faţă de partenerii români care menţin o abordare obiectivă şi susţin un dialog onest, subliniind importanţa cooperării cultural-umanitare bilaterale”.