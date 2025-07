Rogobete, despre cazul de la Floreasca: Medicul coordonator ATI și-a prelungit concediul după scandal

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre inspecția de la Spitalul Floreasca, dezvăluind că pacienta arsă avea analgezice disponibile, contrar afirmațiilor că nu există medicamente pentru durere.

„Când am citit scrisoarea, am încremenit. Nu mi-a venit să cred că în 2025 un pacient urlă de durere. Pacientei i s-a spus că nu sunt analgezice. Fals. Au fost analgezice și sunt în continuare”, a declarat Rogobete la Digi24.

Ministrul a explicat că problema principală a fost lipsa de comunicare: „Faptul că nu s-a comunicat zile la rând cu pacienta și aparținătorii ține mult de deontologie profesională”.

El a criticat faptul că în facultățile de medicină nu sunt dezvoltate cursuri de comunicare precum în străinătate.

Referitor la coordonatorul ATI, Rogobete a precizat că acesta „cu izbucnirea scandalului și-a prelungit concediu” și că i-a sugerat public demisia, fără să se întâlnească cu el în timpul inspecției.

Ce s-a descoperit în urma controalelor

În urma controalelor, ministrul a dat amenzi companiei de deratizare și a descoperit că secția de arși grav nu deține ventilație centralizată specifică pentru pacienții critici: „Am găsit și am aplicat amenzi companiei de deratizare. În timpul insecției nu s-au găsit gândaci. Îmi e greu să verific în trecut cu ce concentrații s-au făcut deratizările. Inspecția continuă. Gândacii nu au fost în secția de arși, ci într-un centru postoperator. Nu au fost în secția de mari arși, ci pe același etaj de postoperator. Nu e o justificare. Am văzut o neconcordanță în acreditarea acestei unități. Secția de arși grav nu deține ventilație centralizată, una specifică pentru pacienții critici cu arsuri grave. Nu pot răspunde pentru ce a fost în trecut. Am asumat că vom face un acord de achiziție pentru acest sistem”.

Din septembrie-octombrie, toate spitalele vor fi evaluate prin interviuri telefonice neanunțate pentru satisfacția pacienților.