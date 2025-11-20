Organismul de supraveghere nucleară al ONU cere Iranului să deschidă amplasamentele nucleare bombardate

Tensiunile, ce durează de mult timp cu organismul de supraveghere nucleară al ONU au reapărut după atacurile israeliene și americane asupra siturilor iraniene din iunie. Inspectorii ONU nu au avut acces la niciuna dintre zonele avariate ale complexului, potrivit AFP.

Șeful AIEA, Rafael Grossi, a reînnoit miercuri apelul adresat Teheranului de a permite inspectorilor accesul la principalele situri nucleare, iar consiliul de administrație al agenției a adoptat o rezoluție propusă de Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania cu 19 voturi pentru, trei împotrivă și 12 abțineri. Rezoluția „îndeamnă Iranul să își respecte pe deplin și fără întârziere obligațiile legale” care îi revin în temeiul rezoluțiilor existente ale Consiliului de Securitate al ONU „și să coopereze deplin și prompt cu AIEA, inclusiv prin furnizarea informațiilor și a accesului solicitate de agenție”.

AIEA a cerut Iranului să îi permită să verifice stocurile de uraniu îmbogățit

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a condamnat votul. „Prin această acțiune și prin ignorarea interacțiunilor și a bunei-voințe a Iranului, aceste țări au pătat credibilitatea și independența AIEA și perturbă procesul de interacțiuni și cooperare dintre agenție și Iran”, a declarat Araghchi într-un comunicat al Ministerului de Externe.

AIEA a cerut Iranului să îi permită să verifice stocurile sale de uraniu îmbogățit, în special un studiu privind stocul sensibil de uraniu puternic îmbogățit, care era „de mult așteptat”, potrivit unui raport confidențial consultat de AFP.

AIEA a declarat că Iranul deținea aproximativ 44,9 kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% când a început războiul dintre Israel și Iran, pe 13 iunie – aproape de 90% necesar pentru o bombă nucleară și o creștere de 32,3 kg la 17 mai.

Potrivit agenției, Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniul până la 60%. Puterile occidentale și Israelul au acuzat de mult timp Iranul că încearcă să construiască o bombă nucleară. Iranul neagă acuzația.