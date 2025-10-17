Va fi Putin arestat la Budapesta? | Stadiul pregătirilor pentru următorul summit Putin – Trump

La începutul lunii aprilie, Ungaria și-a anunțat retragerea din Curtea Penală Internațională. Cu toate acestea, retragerea va intra în vigoare abia în iunie 2026, potrivit BBC.

Astfel, Ungaria trebuie încă să respecte regulile curții internaționale, respectiv Statutul de la Roma, până când retragerea va intra în vigoare. Deci, potrivit regulilor, Ungaria este încă obligată să aresteze persoanele căutate de CPI. Printre acestea se află și liderul rus Vladimir Putin.

În martie 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru acuzații de crime de război, mai precis din cauza deportării ilegale a copiilor din Ucraina de la începutul invaziei. Kremlinul a negat acuzațiile, acuzând că sunt „scandaloase”.

Budapesta a acuzat că Tribunalul de la Haga ar avea motivații politice. Astfel, Ungaria a devenit primul stat care părăsește CPI, încă de la fondare, în 2022.

Într-o declarație, Președinția Adunării Statelor Membre, care supraveghează ICC, a afirmat că „regretă această întorsătură a evenimentelor”, adăugând că decizia „umbrește eforturile comune pentru căutarea dreptății și slăbește eforturile de combatere a impunității”.

Cu toate acestea, curtea se confruntă cu provocări în ceea ce privește liderilor internaționali pe numele cărora a fost emis un mandat de arestare. În 2015, Africa de Sud a refuzat arestarea fostului lider al Sudanului, Omar al-Bashir, căutat pentru crime de război și genocid.

De asemenea, recent, Ungaria, dar și Mongolia au refuzat arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe numele căruia a fost, de asemenea, emis un mandat de arestare. Liderul israelian a avut o vizită la Budapesta chiar la o zi după ce Viktor Orbán a anunțat ONU că Ungaria va părăsi CPI.

Cu toate că magistrații Curții Penale Internaționale au constat că cele două state nu au cooperat, curtea nu a impus sancțiuni ori penalități.

Ca organism, CPI de la Haga nu are un mecanism propriu de executare a hotărârilor judecătorești, așa că doar autoritățile statelor membre sunt în măsură să facă arestări.

Ungaria demonstrează din nou lipsa de cooperare

În ciuda faptului că retragerea Ungariei din CPI va intra în vigoare abia în 2 iunie 2026, ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó a declarat într-o conferință de presă că autoritățile maghiare „se vor asigura că intrarea lui Putin în Ungaria se va desfășura cu succes, că negocierile se vor încheia cu bine”, dar și că liderul de la Kremlin se va întoarce acasă cu bine.

Cu toate că zborurile rusești sunt interzise în spațiul aerian al UE, Ungaria a dat asigurări că Putin va fi binevenit. „Ungaria este pregătită să găzduiască summitul SUA-Rusia. Vom asigura toate condițiile pentru discuții productive, astfel încât pacea să se poată întoarce în sfârșit în Europa”, a scris Szijjártó pe rețelele de socializare.

Trump a declarat joi că se va întâlni cu Putin la Budapesta pentru negocieri cu privire la încheierea războiului din Ucraina. Data precisă nu a fost încă fixată, însă întâlnirea va avea loc „în următoare săptămâni”.

Înainte de summitul Putin – Trump de la Budapesta, Zelenski a zburat la Washington pentru a se întâlni cu președintele SUA Donald Trump. Întâlnirea dintre liderul ucrainean și președintele SUA se va desfășura în vineri seară, la ora 20:00, ora României.