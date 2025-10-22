Ucraina vrea să cumpere cel puțin 100 de avioane Gripen din Suedia, anunță Zelenski

Ucraina intenționează să achiziționeze cel puțin 100 de avioane de luptă Gripen din Suedia, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski.

El a precizat că negocierile au fost reluate după o pauză de aproape doi ani, perioadă în care Kievul s-a concentrat pe introducerea avioanelor americane F-16, care au început să fie folosite din august anul trecut.

„Am început demersurile pentru obținerea avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziția a cel puțin 100 de aparate” a spus Zelenski.

Piloți ucraineni au efectuat deja teste în Suedia pentru a evalua performanțele aeronavelor și a facilita o eventuală livrare.

Gripen, produs de compania Saab, este considerat un avion robust, modern și relativ accesibil în comparație cu modele americane precum F-35.

Avionul Gripen este în serviciu din 1996, iar Saab a produs până acum aproximativ 280 de unități.

Potrivit Reuters, Suedia a comandat 60 de avioane din cea mai nouă versiune, Gripen E, iar fabrica Saab din Linköping își mărește capacitatea de producție, urmând să poată construi 20-30 de aparate anual în următorii ani.

Compania produce, de asemenea, avioane Gripen și în Brazilia.