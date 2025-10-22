Prima pagină » Știri externe » Ucraina vrea să cumpere cel puțin 100 de avioane Gripen din Suedia, anunță Zelenski

Ucraina vrea să cumpere cel puțin 100 de avioane Gripen din Suedia, anunță Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a reluat discuțiile pentru achiziția de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, după ce planurile fuseseră amânate pentru a permite integrarea avioanelor americane F-16 în forțele aeriene ucrainene.
Ucraina vrea să cumpere cel puțin 100 de avioane Gripen din Suedia, anunță Zelenski
Sursă foto: Volodymyr Zelenskyy /X
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 17:19, Știri externe

Ucraina intenționează să achiziționeze cel puțin 100 de avioane de luptă Gripen din Suedia, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski.

El a precizat că negocierile au fost reluate după o pauză de aproape doi ani, perioadă în care Kievul s-a concentrat pe introducerea avioanelor americane F-16, care au început să fie folosite din august anul trecut.

„Am început demersurile pentru obținerea avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziția a cel puțin 100 de aparate” a spus Zelenski.

Piloți ucraineni au efectuat deja teste în Suedia pentru a evalua performanțele aeronavelor și a facilita o eventuală livrare.

Gripen, produs de compania Saab, este considerat un avion robust, modern și relativ accesibil în comparație cu modele americane precum F-35.

Avionul Gripen este în serviciu din 1996, iar Saab a produs până acum aproximativ 280 de unități.

Potrivit Reuters, Suedia a comandat 60 de avioane din cea mai nouă versiune, Gripen E, iar fabrica Saab din Linköping își mărește capacitatea de producție, urmând să poată construi 20-30 de aparate anual în următorii ani.

Compania produce, de asemenea, avioane Gripen și în Brazilia.