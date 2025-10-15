Suedia, Estonia și Finlanda vor crește cheltuielile pentru achiziționarea de arme din SUA

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri aliații să intensifice investițiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care a înlocuit donațiile de arme americane către Ucraina și care acum impune aliaților să plătească pentru livrările de arme americane.

El a declarat reporterilor înaintea unei reuniuni la sediul alianței din Bruxelles: „Pacea se obține când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau arăți cu degetul, ci când ai capacități puternice și reale pe care adversarii le respectă. Așteptarea noastră astăzi este ca mai multe țări să doneze și mai mult, să cumpere și mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o concluzie pașnică”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că se așteaptă la noi angajamente, menționând că 2 miliarde de dolari au fost deja alocați prin acest mecanism.

Cu toate acestea, această sumă este inferioară celor 3,5 miliarde de dolari pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spera să le obțină până în octombrie.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a raportat marți că ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut cu 43% în iulie și august, comparativ cu prima jumătate a anului.