Secret Santa cu dosar penal: MAI a găsit arme letale și droguri în colete de Crăciun

Dacă în anii trecuți polițiștii găseau mingi antistres și luminițe LED, anul acesta au trecut la „nivelul hard”.

De la mingi antistres la arme letale în colete

În colete au fost descoperite arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și „plante exotice” pe care nu le găsești în niciun garden center legal.

„Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai… creative. Dacă în anii trecuți găseam mingi antistres și luminițe LED, anul acesta am trecut la nivelul hard: – arme letale – dispozitive de vedere pe timp de noapte – amortizoare …și, în alte cazuri, plante exotice pe care nu le găsești în niciun garden center legal”, arată MAI într-o postare oe Facebook.

MAI ironizează: „Nu știm ce listă de dorințe aveți pentru Moș Crăciun, dar vă asigurăm că nouă, Moșul ne-a adus scannere”.

Poliția din Bistrița-Năsăud a prins un destinatar care a încercat să fugă

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfăcut recent un colet care părea obișnuit. Surpriză: înăuntru nu era „Secret Santa”, era dosar penal cu livrare rapidă.

Unul dintre destinatari a încercat să fugă. MAI precizează: „Curierul poate întârzia. Poliția – niciodată”.

Recomandările MAI pentru sărbători

Ministerul face mai multe recomandări pentru perioada sărbătorilor: dacă vreți să trimiteți cadouri, trimiteți lucruri simple – cozonac, șosete, o cană simpatică. Dacă trimiteți arme sau droguri, surpriza va fi pentru voi.

„Tracking number”-ul se transformă foarte ușor în „dosar penal”.

Sărbători liniștite, legale și fără „arome speciale” în colete, conchide MAI.