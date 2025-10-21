Performanță istorică în fotbalul suedez: o echipă dintr-un sat de pescari a cucerit titlul

Prin victoria cu 2-0 obținută luni pe terenul lui IFK Göteborg, Mjällby și-a asigurat un avans de 11 puncte, cu trei etape rămase din campionatul Suediei, Allsvenskan, relatează AP.

Triumful echipei suedeze este comparat cu performanța lui Leicester City, care a câștigat Premier League în 2016.

Este primul trofeu major din istoria clubului Mjällby, o echipă de pe coasta de sud a Suediei, alcătuită în mare parte din jucători născuți în zonă, care își dispută meciurile de acasă pe stadionul Strandvallen, cu o capacitate de 6.000 de locuri, din satul Hällevik, cu o populație de aproximativ 800 de locuitori, și care are un buget mult mai mic decât marile cluburi din țară.

„N-aș fi crezut niciodată că voi trăi așa ceva”, a spus atacantul lui Mjällby, Jacob Bergström, autorul unuia dintre goluri. „Sunt incredibil de recunoscător că fac parte din acest grup. Am demonstrat că spiritul de echipă te poate duce extraordinar de departe”.

În urmă cu doar nouă ani, Mjällby era la un pas de retrogradarea în liga a patra. Echipa a evitat atunci dezastrul, a reușit două promovări consecutive în 2018 și 2019 și a fost revitalizată prin deciziile și strategiile implementate de Magnus Emeus, un om de afaceri local care a devenit președinte al clubului în 2015.

Mjällby va juca sezonul viitor în tururile preliminare ale Ligii Campionilor, fiind pentru prima dată când clubul va participa într-o competiție europeană.

Fondat în 1939, Mjällby a evoluat de cele mai multe ori în afara primei ligi, oscilând între competițiile regionale.

În acest sezon, Mjällby a primit doar 17 goluri în 27 de partide.

Printre cei mai buni jucători ai echipei se numără Axel Norén, convocat recent pentru prima dată la echipa națională a Suediei, și fundașul Abdullah Iqbal, căpitanul naționalei Pakistanului.