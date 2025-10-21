Gimnastică. Sabrina Voinea conduce la bârnă și sol, după șase subdiviziuni în calificări la Mondiale

La bârnă, Sabrina Maneca-Voinea a obținut 13,833 puncte (dificultate 6,200, execuție 7,633) și ocupă prima poziție, în timp ce Denisa Golgotă a încheiat cu 12,833p și Anamaria Mihăescu cu 11,300p.

La sol, Maneca-Voinea a obținut 13,666 puncte (5,900 dificultate, 7,766 execuție), fiind, de asemenea, pe prima poziție, în timp ce Golgotă, cu 13,333 puncte, ocupă locul 5, iar Mihăescu a fost notată cu 12,300p.

La sărituri, Sabrina a înregistrat o medie de 13,516 puncte și ocupă locul 6. Golgotă și Mihăescu au obținut fiecare 13,366p.

La paralele, Ella Oprea a stabilit cea mai bună performanță a româncelor, cu 12,900p, în vreme ce Mihăescu a încheiat cu 12,266p, iar Denisa Golgotă cu 10,300p. Maneca-Voinea nu a concurat la acest aparat.

În clasamentul provizoriu pentru individual compus, Denisa Golgotă ocupă locul 17, cu 49,832 puncte, iar Anamaria Mihăescu – locul 21, cu 49,232 puncte.

Gimnastele din Brazilia, China și Rusia, participante cu statut neutru, nu au evoluat încă.

Cele mai bune 24 de sportive, cu maximum două reprezentante pe țară, se califică la finala de la individual compus, programată joi, iar cele mai bune opt gimnaste de la fiecare aparat merg în finalele pe aparate, programate sâmbătă și duminică.