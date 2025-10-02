Nuno Mendes, imperial: L-a blocat pe Yamal și a condus PSG la victorie cu 2-1 contra Barcelonei

Paris Saint-Germain a obținut miercuri seară o victorie importantă pe terenul Barcelonei, scor 2-1, în Liga Campionilor, meci în care Nuno Mendes a ieșit în evidență prin prestația sa de excepție, scrie AP.

Fundașul stânga de 23 de ani l-a anihilat pe tânărul star catalan Lamine Yamal și a contribuit la golul egalizator al lui Senny Mayulu, după o cursă spectaculoasă în minutul 38.

Ferran Torres deschisese scorul pentru Barcelona în minutul 19, însă PSG a întors rezultatul grație inspirației lui Mendes și a pasului decisiv dat de Achraf Hakimi pentru Goncalo Ramos, care a înscris golul victoriei în minutul 90.

„Nuno este cel mai bun fundaș stânga din lume și a arătat asta azi,” a spus Hakimi înaintea partidei. Portughezul a fost desemnat omul meciului după ce l-a neutralizat pe Yamal, care, deși a început bine partida, a fost vizibil limitat pe parcurs și a încheiat meciul cu un cartonaș galben pentru un fault asupra lui Lucas Hernández.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, s-a declarat încântat de atitudinea echipei: „Cel mai important pentru mine este ADN-ul nostru, felul în care abordăm fiecare meci și ceea ce am văzut azi a fost exact asta.”