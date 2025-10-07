Meciul de calificare la Cupa Mondială între Italia și Israel aduce preocupări de securitate. Protestatarii cer amânarea jocului

Antrenorul Italiei, Gennaro Gattuso, a declarat marți că situația nu va fi una calmă, anticipând prezența a aproximativ 10.000 de protestatari în afară stadionului și doar 5–6.000 de spectatori în interiorul arenei, potrivit AP. Până luni, numărul biletelor vândute era de 4.000, ceea ce reflectă temerile privind securitatea și controversele legate de conflictul din Gaza.

Protestatarii au vizat deja centrul de antrenament al Italiei din Florența săptămâna trecută, cerând amânarea meciului. Primarul orașului Udine, Alberto Felice De Toni, solicitase anterior suspendarea jocului. UEFA a luat în considerare această variantă, însă Federația Italiană de Fotbal, pentru a nu risca pierderea meciului cu 3-0 conform regulamentului, a decis ca partida să se dispute conform programului.

Italia și Israelul se află la șase puncte în spatele liderului grupei, Norvegia, și doar echipa clasată pe primul loc se califică direct la Cupa Mondială din America de Nord. Locul doi duce în playoff, unde Italia a fost eliminată în edițiile anterioare.

Meciul are loc la doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, iar tensiunile regionale și protestele internaționale au intensificat măsurile de securitate. În Norvegia, Israelul se va confrunta cu alte proteste, iar Federația Norvegiană de Fotbal a anunțat că va dona profiturile din vânzarea biletelor pentru ajutor umanitar în Gaza.