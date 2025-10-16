Suedia înființează primele rezerve strategice de cereale pentru situații de război sau criză. Care este strategia de „apărare totală”

Primele depozite vor fi amplasate în nordul Suediei, în zone considerate de „importanță militară strategică”. Rezervele vor fi create prin contracte între stat și companii, care vor asigura o rotație constantă a stocurilor, astfel încât cerealele să fie permanent disponibile. Licitația pentru acest proiect a fost lansată pe 15 octombrie, potrivit le Figaro.

„Nordul Suediei are o importanță militară strategică și o prioritate deosebită pentru apărarea totală. Scopul este să ne asigurăm că populația are acces la alimente esențiale chiar și în perioade de criză”, a declarat ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin.

Proiectul face parte din strategia de „apărare totală”, realizată în 2015 după anexarea Crimeii de către Rusia și refăcută după invazia Ucrainei din 2022. Conceptul implică întreaga societate, instituții, companii și cetățeni, cu scopul de a menține funcțiile vitale ale țării în caz de conflict.

Agenția Suedeză pentru Agricultură anunță că pâinea și produsele din cereale pot furniza suficientă energie pentru ca 90–95% din populație să poată supraviețui timp de până la trei luni doar din aceste stocuri.