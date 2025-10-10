Prima pagină » Știri externe » Suedia: Investiție de 370 de milioane de dolari în sisteme anti-drone

Suedia: Investiție de 370 de milioane de dolari în sisteme anti-drone

Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (367,11 milioane de dolari) în mai multe sisteme anti-drone, a declarat ministrul apărării, invocând amenințarea crescândă reprezentată de încălcările spațiului aerian.
„Încălcările recente și observarea dronelor ne reamintesc că amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestui lucru”, a declarat ministrul apărării Pal Jonson pe X.

Statul nordic membru al NATO va achiziționa sisteme de doborâre a dronelor, va desfășura drone vânătoare pentru bazele aeriene și va instala senzori de bruiaj, printre alte măsuri, a adăugat ministrul, potrivit Reuters.

O serie de observații de drone au zguduit aviația europeană, stârnind îngrijorări cu privire la atacuri hibride care ar putea viza aliații Ucrainei din Europa. Rusia a negat implicarea în aceste incidente.