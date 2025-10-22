Zelenski va merge în Suedia pentru pentru discuții privind exporturile de armament

Guvernul suedez a anunțat că întâlnirea dintre Zelenski și Kristersson va avea loc în orașul Linkoping, centrul industrial al contractorului de apărare Saab, producătorul avioanelor de luptă JAS 39 Gripen și al aeronavelor de supraveghere GlobalEye.

Cei doi lideri vor vizita o companie din domeniul apărării, însă oficialii suedezi nu au precizat care este aceasta.

La summitul de la Copenhaga, cei doi lideri au vorbit despre interesul Ucrainei pentru achiziționarea avioanelor JAS Gripen de la Saab.