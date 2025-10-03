Suedia îndeamnă Uniunea Europeană să simplifice standardele de achiziție a dronelor

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, a cerut Uniunii Europene să facă mai simple regulile pentru achiziția de drone.

În opinia lui, responsabilitatea pentru dezvoltarea capacităților de apărare împotriva dronelor trebuie să i se atribuie fiecărui stat în parte, nu la nivelul întregului bloc comunitar.

Întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga din această săptămână a avut ca subiect principal incursiunea dronelor rusești în spațiile aeriene ale unor state europene.

Nicușor Dan, președintele României, a fost și el prezent la reuniunea Comunității Politice Europene din Copenhaga, unde a luat parte la dineul organizat de regele Danemarcei.

În urmă cu o lună, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat o nouă idee, mai exact, un „zid anti-drone”, adică o rețea de senzori și arme cu rolul de a detecta și neutraliza aceste aparate.

Totuși, nu există încă detalii despre costuri sau modul de implementare.

„UE nu este o organizație de apărare. (…) Fiecare țară trebuie să-și dezvolte aceste capacități, iar apoi trebuie să cooperăm foarte strâns pentru a putea detecta dronele”, a spus Ulf Kristersson pentru Reuters, într-un interviu acordat joi seara la Copenhaga.

„UE are un potențial foarte bun de simplificare, de exemplu, simplificarea standardelor de achiziții publice”, a mai spus prim-ministrul Suediei.

Mulți lideri europeni au acuzat Rusia de intensificarea încălcărilor spațiului aerian, dar Moscova a respins acuzațiile. În acest context, Ulf Kristersson a precizat că statele europene sunt dispuse să reacționeze imediat.

„Nu facem nimic fără să ne gândim bine, dar nu vom ezita să folosim forța necesară pentru a doborî vehiculele sau amenințările care ne încalcă efectiv (frontierele)”, a afirmat el.