Suedia afirmă că nu s-a ajuns încă la un acord privind avioanele Gripen pentru Ucraina

Declarația a urmat după ce BBC a raportat că viceministrul apărării ucrainean Ivan Havryliuk a sugerat că Kievul „așteaptă” livrări suplimentare de avioane occidentale, inclusiv avioane Gripen.

„Practic, ați numit corect nomenclatura, dar nu voi intra în detalii despre când, ce sau care”, a spus Havryliuk când a fost întrebat de BBC dacă Ucraina așteaptă livrări de avioane Mirage și Gripen, împreună cu noi avioane F-16.

Autoritățile suedeze au confirmat că discuțiile privind furnizarea avioanelor sunt în curs, dar au spus că nu s-a ajuns la o decizie clară în acest moment, potrivit The Kyiv Independent.

„De ceva timp, au loc discuții între Suedia și Ucraina cu privire la exportul/vânzarea de Gripen E”, a declarat Adam Schelin, purtătorul de cuvânt al ministrului suedez al Apărării, Pal Jonson, potrivit SVT News. „Dar nimic nu este clar încă”.

Discuțiile privind furnizarea de avioane Saab JAS 39 Gripen fabricate în Suedia către Ucraina au continuat de ani de zile, deoarece Kievul încearcă să-și modernizeze forțele aeriene cu avioane occidentale.

În prezent, Ucraina operează avioane de vânătoare F-16 fabricate în SUA, furnizate de Danemarca și Țările de Jos, precum și avioane franceze Mirage 2000.

Ministrul apărării de atunci, Rustem Umerov, a declarat în septembrie 2024 că Ucraina poartă discuții și pentru achiziționarea de avioane de vânătoare Gripen și Eurofighter Typhoon, dar de atunci nu a fost anunțată nicio decizie.

În vară, autoritățile suedeze au declarat că planurile de furnizare a avioanelor de vânătoare Gripen către Ucraina au fost suspendate pentru a se acorda prioritate livrărilor de avioane F-16, dar că acestea ar putea fi reluate odată ce transferurile respective vor fi finalizate.