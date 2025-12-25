Prima pagină » Știri externe » Mai multe persoane au fost rănite într-un incident din Suedia. Agresorul a fost împușcat mortal

Poliția suedeză a găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden.
Foto: Pexels
Mădălina Dinu
25 dec. 2025, 19:27, Știri externe

Mai multe persoane au fost rănite într-un incident „violent” care a avut loc joi în orașul suedez Boden, potrivit departamentului de poliție local, notează Baha.

Poliția suedeză a anunțat că a împușcat mortal un bărbat și a găsit cadavrul unei femei după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden, în nordul Suediei, pentru a investiga o presupusă agresiune.

Între timp, regiunea Norrbotten, care administrează cinci spitale principale din nordul Suediei, ar fi dezvăluit că a primit mai multe persoane rănite după incident.

Poliția suedeză a mai declarat că găsit cadavrul unei femei de 55 de ani după ce a fost chemată joi la o casă din orașul Boden, în nordul Suediei, pentru a investiga o presupusă agresiune.

Polițiștii au transmis  că bărbatul i-ar fi atacat pe ocupanții casei cu un fel de armă. Aceștia au deschis focul în timp ce încercau să-l aresteze.

