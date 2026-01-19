Prima pagină » Știri externe » Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei

Un incident incredibil s-a produs luni într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, iar avionul a plecat fără ei. Compania aeriană a prezentat scuze și a oferit celor uitați în aeroport bilete în alte avioane.
sursa foro: pixabay
Petru Mazilu
19 ian. 2026, 18:27, Știri externe

Incidentul s-a produs luni pe aeroportul din Manchester, Marea Britanie, potrivit Express. Zeci de turiști care așteptau să zboare către Alicante, Spania, au aflat că avionul Jet2 a plecat fără ei.

Asta deși trecuseră prin porțile din aeroport, inclusiv prin verificarea pașapoartelor și scanarea biletelor de avion. Ei au fost dirijați către o scară unde au stat circa 40 de minute, crezând că așteaptă să li se deschidă ușile către pistă pentru a urca într-un autobuz.

în total, 35 de oameni au rămas în urmă. Ei au fost informați că avionul lor a plecat. Se pare că a existat o eroare de comunicare între reprezentanții aeroportului și ai companiei aviatice. Martorii susțin că oamenii s-au luat unii după alții până au rămas blocați pe scară. Ei au fost văzuți de un angajat al aeroportului care a început să pună întrebări.

Jet2 a prezentat scuze clienților și a declarat că tratează incidentul ca o „chestiune de urgență”. Fiecare turist a primit un voucher de 10 lire sterline de la Jet2 și promisiunea ca va primi un loc în următorul avion.

 

