Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul

Un incident devine din ce în ce mai frecvent în avioanele de pasageri. Subiectul a fost adus în atenția publicului de britanica Shannon Ella, cunoscută pentru producțiile ei video din mediul online. Ea a publicat un videoclip în care a descris experiența din timpul unui zbor și a adunat rapid peste 212.000 de vizualizări pe TikTok, potrivit Express.

Britanica a avertizat asupra unui nou obicei care presupune „ocuparea locurilor ocupate” din avioane. Concret, Ella s-a referit la persoanele care ocupă locuri încă neocupate fără a întreba însoțitoarele de zbor sau fără a aștepta îmbarcarea tuturor pasagerilor.

Shannon Ella s-a confruntat cu această situație. Cineva i-a ocupat locul, dar nu din greșeală, a spus ea. În plus, când i-a cerut să se ridice, persoana a refuzat.

„Este un lucru pe care oamenii îl fac acum în avioane? Pur și simplu stau pe locul tău și spun: «Nu, este al meu, am stat acolo prima, așa că este al meu?»”, a întrebat ea.

Un incident care devine un trend, potrivit comentariilor din mediul online

Ulterior, numeroasele comentarii de pe TikTok au arătat că incidentul nu este izolat. Ba dimpotrivă, se poate vorbi despre un trend deoarece mulți pasageri susțin că s-au confruntat cu situații asemănătoare.

O călătoare a menționat un incident în care zbura cu doi copii de șase luni și de 18 luni. Deoarece și-a găsit locul ocupat de o altă femeie i-a spus că-i lasă copiii în grijă. „Și-a găsit repede alt loc”, a încheiat călătoarea.

Și o însoțitoare de bord pe nume Olivia a comentat pe TikTok.

„Sunt însoțitoare de bord și dacă un pasager spune că cineva i-a ocupat locul, 100% îl oblig să se mute la locul atribuit”, a explicat Olivia.

Discuții au fost și pe Reddit. Un pasager a susținut că a văzut trei incidente în același avion.

„Primul a fost un tip care trebuia să fie pe locul 28C, dar care se afla tocmai pe 12B și încerca să demonstreze că era locul lui. Următoarea a fost o doamnă de la 18A care insista că trebuie să fie la geam și nu în mijloc. Următorul a fost un cuplu care trebuia să fie pe locurile 24C și D și a decis să campeze și să planteze steagul pe locurile 24A și B”, a povestit pasagerul.

De asemenea, în mediul online oamenii împărtășesc soluții pentru rezolvarea problemei. Unele variante includ vânzarea locului sau refuzul îmbarcării.