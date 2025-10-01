Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone

Ministerul Apărării din Danemarca a declarat că la aeroportul din Copenhaga a fost instalat un sistem radar de precizie pentru a ajuta la supraveghere. Dronele neidentificate au forțat închiderea aeroportului în urmă cu o săptămână, provocând perturbări majore în traficul aerian.

Franța, Germania, Olanda, Suedia și Marea Britanie au trimis, de asemenea, avioane, nave și sisteme de apărare aeriană în Danemarca înaintea summiturilor.

Forțele armate ale Ucrainei au trimis o misiune în țara nordică pentru exerciții comune, împărtășind experiența sa în combaterea dronelor rusești.

Frederiksen: Rusia este principala amenințare la adresa Europei

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni pe rețelele de socializare că, deși autoritățile nu pot concluziona cine se află în spatele atacurilor hibride, „putem constata că există în primul rând o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei – și aceea este Rusia”.

Rusia este în centrul atenției la reuniunea liderilor Uniunii Europene de miercuri, unde se așteaptă ca discuțiile să se concentreze asupra modului în care Europa se poate pregăti pentru a respinge agresiunea rusă până în 2030, mai ales în contextul în care Statele Unite își îndreaptă atenția asupra problemelor de securitate din Asia și din alte părți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se adreseze liderilor UE prin videoconferință.

Pe 10 septembrie, când mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, avioane NATO au fost trimise să intercepteze și să doboare unele dintre aceste aparate. A fost prima confruntare directă între NATO și Moscova de când Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022.

Incidentul a șocat liderii din întreaga Europă, ridicând întrebări cu privire la gradul de pregătire al alianței împotriva Rusiei. Câteva zile mai târziu, avioane NATO au escortat trei avioane de luptă rusești în afara spațiului aerian al Estoniei.

Discuțiile UE privind Ucraina se vor concentra pe continuarea sprijinului militar și financiar pentru această țară devastată de conflict.