Atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia

Dronele ucrainene cu rază lungă au lovit obiective din sectorul energetic al Rusiei, potrivit unei declarații făcute joi pentru Reuters de un oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU.

Conform informațiilor, atacurile au vizat rezervoare cu produse petroliere din portul rusesc Temryuk, dar și o uzină de procesare a gazelor din regiunea Orenburg.