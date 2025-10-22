Avertismentul generalului francez de rang înalt: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia, care „poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a avertizat miercuri șeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica „efortul de reînarmare” al țării, scrie Le Figaro.

„Primul obiectiv pe care l-am dat armatelor este să fie pregătite pentru un conflict în trei, patru ani, care ar fi o formă de test – poate că testul există deja sub forme hibride – dar poate (ceva) mai violent”, a declarat Mandon în fața deputaților din comisia Apărării.

„Rusia este o țară care ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru și acesta este elementul determinant în ceea ce pregătesc”, a mai spus generalul. Totodată, Mandon mai avertizează și faptul că Moscova are „percepția unei Europe colectiv slabe”, deși, în realitate, din punct de vedere economic, demografic sau industrial, europenii sunt superiori Rusiei.

Potrivit POLITICO, în mod tradițional, ofițerii militari francezi au fost mai reticenți decât unii omologi europeni în a vorbi deschis despre un atac rus asupra NATO. În ultimele luni, însă, retorica franceză privind Moscova a devenit mai dură, președintele Emmanuel Macron afirmând că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.

Afirmațiile lui Mandon vin în contextul în care săptămâna trecută, o analiză a serviciilor secrete germane a arătat că Rusia este gata să „intre în conflict militar direct cu NATO”, o amenințare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Proiectul de buget al apărării țării prevede creșterea acestuia la 57,1 miliarde de euro pentru 2026, însemnând o creștere de 13% și ducând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB.