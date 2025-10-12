Armata s-a întors împotriva președintelui și s-a alăturat protestarilor. Un regim dintr-o țară cu peste 30 de milioane de locuitori ar putea cădea

Președinția Madagascarului a anunțat duminică existența „unei tentative ilegale și forțate de preluare a puterii”, fără a oferi detalii suplimentare, la o zi după ce unii militari s-au alăturat protestatarilor care contestă guvernul.

Trupele din unitatea de elită CAPSAT, care l-au sprijinit pe actualul președinte Andry Rajoelina să preia puterea în urma loviturii de stat din 2009, au îndemnat alți soldați „să nu se supună ordinelor” și să se alăture mișcării de protest inițiate pe 25 septembrie. Demonstrațiile, conduse în mare parte de tineri, au început din cauza penuriilor de apă și energie electrică, dar s-au transformat într-un val de revendicări politice ce cer demisia președintelui, scuze pentru violențele împotriva protestatarilor și dizolvarea Senatului și a comisiei electorale.

Potrivit Națiunilor Unite, cel puțin 22 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite de la începutul protestelor. Autoritățile malgașe contestă aceste cifre, Rajoelina afirmând recent că ar fi fost uciși doar 12 protestatari.

Pe rețelele sociale au circulat sâmbătă imagini cu soldați CAPSAT care îndemnau trupele „să susțină poporul”. Alte filmări difuzate de presa locală arată cum zeci de militari au părăsit cazarma pentru a însoți mii de manifestanți în Piața 13 Mai din Antananarivo – loc istoric al mișcărilor de revoltă, aflat până atunci sub pază strictă.

Într-un comunicat oficial, Președinția Madagascarului a condamnat „orice tentativă de destabilizare” și a cerut unitate în apărarea „ordinii constituționale și suveranității naționale”, îndemnând totodată la dialog pentru depășirea crizei.

Între timp, premierul și șeful Statului Major al armatei au cerut populației să rămână calmă și să sprijine eforturile de mediere.

Istoric al insulei

Madagascar este o insulă situată în Oceanul Indian, la est de coasta Africii, fiind a patra cea mai mare insulă din lume. Țara se remarcă prin biodiversitatea sa unică, peste 80% dintre speciile de plante și animale nu se găsesc nicăieri altundeva pe planetă. Capitala este Antananarivo, iar limba oficială este malgașa, alături de franceză.

Istoric, insula a fost colonizată de Franța în secolul al XIX-lea și a devenit independentă în 1960. De atunci, Madagascar a traversat numeroase perioade de instabilitate politică, marcate de lovituri de stat, crize economice și proteste. Una dintre cele mai importante rupturi a avut loc în 2009, când actualul președinte Andry Rajoelina, pe atunci primar al capitalei, a preluat puterea cu sprijinul armatei, înlăturându-l pe predecesorul său, Marc Ravalomanana.