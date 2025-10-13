Președintele unui țări evacuat cu ajutorul lui Macron după ce poporul și armata s-au întors împotriva sa

„Am sunat la biroul președinției și ne-au confirmat că a plecat din țară”, a spus liderul opoziției din Parlament, Siteny Randrianasoloniaiko.

O sursă militară citată de Reuters a afirmat că Rajoelina a decolat cu un avion militar francez de tip Casa, care a plecat duminică de pe aeroportul Sainte Marie.

Radio France Internationale a relatat că liderul malgaș ar fi ajuns la un acord cu președintele Emmanuel Macron pentru a-i fi facilitată plecarea.

Pe 25 septembrie au izbucnit proteste cauzate de lipsurile de apă și energie, însă au degenerat în revolte alimentate de problema corupției și lipsa serviciilor de bază. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate din 25 septembrie, potrivit ONU.

Unități militare precum CAPSAT, care l-au sprijinit pe Rajoelina să preia puterea în 2009, printr-o lovitură de stat au refuzat să tragă în protestatari și s-au alăturat mulțimii.

Luni, o facțiune a jandarmeriei a preluat oficial controlul instituției, iar președintele Senatului, o figură contestată de protestatari, a fost demis și înlocuit. Noul lider al Senatului urmează să asigure un interimat până la organizarea de alegeri.

Adrianarivony Fanomegantsoa, în vârstă de 22 de ani, angajat într-un hotel, a declarat pentru Reuters că salariul său lunar de 300.000 de ariary (67 de dolari) abia îi ajunge pentru a-și acoperi cheltuielile cu alimentele, explicând motivele pentru care s-a alăturat protestelor.

„În 16 ani, președintele și guvernul său nu au făcut nimic altceva decât să se îmbogățească, în timp ce poporul a rămas sărac. Iar tinerii, generația Z, sunt cei care suferă cel mai mult”, a spus el.

Istoric al insulei

Madagascar este o insulă situată în Oceanul Indian, la est de coasta Africii, fiind a patra cea mai mare insulă din lume. Țara se remarcă prin biodiversitatea sa unică, peste 80% dintre speciile de plante și animale nu se găsesc nicăieri altundeva pe planetă. Capitala este Antananarivo, iar limba oficială este malgașa, alături de franceză.

Istoric, insula a fost colonizată de Franța în secolul al XIX-lea și a devenit independentă în 1960. De atunci, Madagascar a traversat numeroase perioade de instabilitate politică, marcate de lovituri de stat, crize economice și proteste. Una dintre cele mai importante rupturi a avut loc în 2009, când actualul președinte Andry Rajoelina, pe atunci primar al capitalei, a preluat puterea cu sprijinul armatei, înlăturându-l pe predecesorul său, Marc Ravalomanana.

Madagascar, unde vârsta medie este sub 20 de ani, are o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori, dintre care trei sferturi trăiesc în sărăcie, PIB-ul pe cap de locuitor scăzând cu 45% între independența din 1960 și 2020, potrivit Băncii Mondiale.

Deși țara este cunoscută mai ales pentru producția de vanilie, alte exporturi, precum nichelul, cobaltul, textilele și creveții, sunt de asemenea vitale pentru veniturile din străinătate și pentru ocuparea forței de muncă.

Românii sfătuiți să evite țara

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește cetățenilor români existența unui avertisment de călătorie prin care se recomandă evitarea călătoriilor neesențiale pentru Republica Madagascar.

MAE recomandă cetățenilor români care se află în Madagascar să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să rămână vigilenți, să evite zonele în care se desfășoară acțiuni de protest și zonele aglomerate și să contacteze companiile aeriene pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul de zbor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria, acreditată pentru Republica Madagascar: +27 012 346 4231, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.