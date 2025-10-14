Prima pagină » Știri externe » Armata preia puterea în Madagascar după ce preşedintele Rajoelina a fugit din ţară

Armata preia puterea în Madagascar după ce preşedintele Rajoelina a fugit din ţară

Militarii din Madagascar au anunţat marţi că au preluat controlul asupra ţării, după ce preşedintele Andry Rajoelina a părăsit insula pe fondul protestelor Generaţiei Z. Colonelul Michael Randrianirina a declarat că toate instituţiile statului vor fi dizolvate, cu excepţia Adunării Naţionale.
Foto: Hepta via Medifax Foto
Radu Mocanu
14 oct. 2025, 18:48, Știri externe

Colonelul Michael Randrianirina a anunţat, marţi, la radioul naţional că armata „a preluat puterea” şi că instituţiile statului sunt dizolvate, cu excepţia camerei inferioare a parlamentului, care votase cu puţin timp înainte suspendarea preşedintelui Rajoelina.

Potrivit Reuters, Rajoelina a părăsit Madagascarul duminică, la bordul unui avion militar francez, afirmând ulterior că a făcut acest pas din motive de siguranţă personală.

Deşi preşedintele s-a refugiat, acesta a refuzat să renunţe la funcţie şi a calificat votul Adunării Naţionale drept „nul”.

Pe 25 septembrie au izbucnit proteste cauzate de lipsurile de apă şi energie, însă au degenerat în revolte alimentate de problema corupţiei şi lipsa serviciilor de bază.

Cel puţin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari şi forţele de securitate din 25 septembrie, potrivit ONU.