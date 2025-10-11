Belarusul își testează armata pe fondul riscurilor de securitate tot mai mari

Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde în Europa cu privire la operaţiunile de sabotaj suspectate ale Rusiei şi încălcările repetate ale spaţiului aerian al NATO de către drone neidentificate.

Armata belarusă pune în aplicare un „set de măsuri” pentru a aduce unităţi selectate la „cel mai înalt nivel de pregătire de luptă”, conform ordinelor directe ale lui Lukaşenko, potrivit ministerului.

Anumite unităţi sunt dislocate în zone prestabilite, unde vor îndeplini sarcinile prevăzute în directiva prezidenţială, se arată în comunicat, scrie The Kyiv Independent.

Verificarea pregătirii urmează exerciţiilor anuale de mobilizare ale Belarusului, desfăşurate în perioada 7-10 octombrie, care sunt menite să îmbunătăţească coordonarea între autorităţile locale şi organizaţiile civile în formarea unităţilor de apărare teritorială şi miliţie.

În septembrie, Belarus şi Rusia au desfăşurat exerciţii militare comune la scară largă, denumite Zapad-2025. Kremlinul a afirmat că au participat aproximativ 100.000 de soldaţi, o demonstraţie de forţă care a intensificat tensiunile de-a lungul flancului estic al NATO.

Exerciţiile Zapad, organizate o dată la patru ani, se concentrează oficial pe operaţiuni defensive, dar au stârnit de mult timp îngrijorări în Europa. La începutul exerciţiilor, Polonia a închis temporar toate punctele de trecere a frontierei cu Belarus.