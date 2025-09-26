Războiul din Ucraina, ziua 1.311. Dronele ucrainene atacă rafinăria de petrol Afipsky din Rusia / SUA și Canada au trimis avioane de vânătoare după ce patru avioane rusești au fost detectate

Potrivit echipei AIEA staționate la centrală, între sfârșitul zilei de 24 septembrie și primele ore ale zilei de 25 septembrie au fost observate 22 de drone în zonă.
Președintele SUA, Donald Trump, și-a dublat tonul aparent schimbat față de președintele rus Vladimir Putin în timpul declarațiilor făcute în Biroul Oval pe 25 septembrie, criticându-l dur pe liderul rus pentru războiul în curs din Ucraina.
SUA și Canada au trimis avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul Alaskăi, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la incursiunile Moscovei în spațiul aerian al NATO.
Oficialii indieni au reiterat săptămâna aceasta administrației Trump poziția lor conform căreia New Delhi ar putea reduce importurile de petrol rusesc dacă acest comerț ar fi compensat prin achiziționarea de petrol iranian și venezuelean, a relatat Bloomberg pe 25 septembrie.
Comandamentul operațional regional din Krasnodar Krai a raportat că resturile dronelor ucrainene au căzut pe una dintre unitățile rafinăriei în cadrul unui atac mai amplu cu drone asupra regiunii. Oficialii ruși au afirmat că un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 30 de metri pătrați a fost stins de echipaje.
„În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a declarat Ambasada Poloniei la Minsk într-un comunicat.
Armata ucraineană a lovit trei stații de distribuție a gazelor în partea ocupată de Rusia a regiunii Luhansk în noaptea de 25 septembrie, potrivit oficialilor militari.
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat UE să utilizeze activele rusești înghețate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 160 de miliarde de dolari, afirmând că „pledează pentru mobilizarea resurselor financiare la o scară care să asigure reziliența militară a Ucrainei pentru mai mulți ani”.