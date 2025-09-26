Belarus propune o nouă centrală nucleară pentru alimentarea zonelor Ucrainei ocupate de Rusia

Preşedintele Aleksandr Lukasenko a ridicat această temă în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu preşedintele Vladimir Putin, care părea să sprijine public ideea.

Lukasenko a afirmat că noua centrală ar putea fi folosită, la nevoie, pentru a alimenta zonele aflate sub controlul Rusiei din regiunile ucrainene Herson, Zaporojie, Luhansk şi Doneţk.

Sviatlana Tsihanouskaia, lidera opoziţiei belaruse aflate în exil, a declarat pentru Associated Press că planurile pun „întreaga Europă în pericol”.

Ea a adăugat: „Prin propunerea ca Putin să construiască o a doua centrală nucleară în Belarus, pentru a furniza electricitate teritoriilor ocupate din Ucraina, Lukaşenko dovedeşte încă o dată că este complice la agresiunea rusă. Îşi vinde suveranitatea ţării pentru putere şi profituri obţinute din crime de război”.

Belarus a deschis prima sa centrală nucleară, la Astraveţ, în noiembrie 2020, în pofida protestelor şi a îngrijorărilor exprimate în Lituania vecină, unde autorităţile s-au opus construcţiei, amplasată la doar 40 de kilometri de capitala Vilnius.

Centrala de la Astravets a fost construită de compania de stat rusă Rosatom, cu un împrumut de 10 miliarde de dolari oferit de Moscova. Putin nu a precizat la întâlnirea de vineri dacă Rusia va oferi sprijin financiar pentru o a doua centrală.

Lukaşenko, aflat la putere de peste trei decenii, este un aliat apropiat al Kremlinului. El a permis Rusiei să folosească teritoriul belarus ca bază pentru invazia pe scară largă asupra Ucrainei din februarie 2022 şi, ulterior, a autorizat desfăşurarea de rachete nucleare tactice ruseşti.