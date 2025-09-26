Donald Tusk: Rusia are intenții rele față de întreaga lume

Potrivit Reuters, citat de The Guardian, acesta a făcut referire la necesitatea ca aliații europeni să fie uniți și să rămână vigilenți față de atitudinea agresivă a Moscovei.

„Aliații europeni nu au fost niciodată atât de uniți… trebuie să fim vigilenți. Rusia are intenții rele față de întreaga lume, iar cei care se învecinează cu ea sunt primii care o resimt”, a declarat Tusk reporterilor.

El a fost întrebat despre incidentele legate de drone. Comisarul pentru Apărare al UE, Andrius Kubilius, a solicitat dezvoltarea unui zid anti-drone pe flancul estic al UE.

„Astăzi, statele membre ale UE aflate în prima linie și-au exprimat hotărârea, în strânsă coordonare cu NATO, de a colabora pentru a elabora un răspuns comun împotriva amenințărilor crescânde din partea Rusiei în toată Europa”, a declarat comisarul pentru Apărare al UE, Andrius Kubilius pentru Politico.

„Pentru ca acest proiect să devină operațional cât mai curând posibil, va trebui să luăm măsuri rapide la nivel politic, tehnic și financiar și să mobilizăm industria noastră”, a continuat oficialul.

Discuțiile de vineri, în format de videoconferință, au reunit miniștrii ai Apărării din România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia și Lituania, dar și Danemarca.