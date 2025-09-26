Țările europene discută construirea unui „perete anti-dronă” după încălcări ale spațiului aerian

Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia lucrează la un proiect de scut anti-dronă, însă în martie, executivul Uniunii Europene a respins o cerere comună a Estoniei și Lituaniei pentru finanțare în vederea implementării acestuia.

De atunci, granițele Europei au fost tot mai mult testate de drone necontrolate. Rusia a fost acuzată pentru unele dintre incidente, însă neagă că ar fi făcut ceva intenționat sau că ar fi avut un rol în aceste evenimente.

Pe 10 septembrie, avioanele NATO au fost trimise pentru a doborî mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez, într-un răspuns costisitor la o amenințare relativ ieftină. Aeroporturile din Danemarca au fost temporar închise săptămâna aceasta după ce drone au fost zburate în apropiere.

Țările UE discută vineri

Comisarul pentru Apărare al UE, Andrius Kubilius, prezidează discuțiile de vineri. Întâlnirea, prin videoconferință, va include aceste țări, împreună cu oficiali din Bulgaria, Danemarca, România și Slovacia, precum și reprezentanți ai Ucrainei și NATO.

Scopul este de a stabili ce echipamente au țările pentru a contracara intruziunile dronelor, ce resurse suplimentare ar putea fi necesare pentru a acoperi orice goluri de-a lungul flancului estic al NATO și ca Kubilius să identifice sursele de finanțare UE care ar putea sprijini efortul.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la începutul acestei luni că Europa „trebuie să răspundă apelului prietenilor noștri baltici și să construiască un perete anti-dronă”.

„Aceasta nu este o ambiție abstractă. Este temelia unei apărări credibile”, le-a spus von der Leyen parlamentarilor europeni.

Acesta ar trebui să fie, a spus ea, „o capacitate europeană dezvoltată împreună, desfășurată împreună și menținută împreună, care să poată răspunde în timp real. Una care să nu lase nicio ambiguitate cu privire la intențiile noastre. Europa va apăra fiecare centimetru al teritoriului său”.

Von der Leyen a adăugat că 6 miliarde de euro vor fi alocați pentru crearea unei alianțe anti-dronă cu Ucraina, ale cărei forțe armate folosesc vehiculele aeriene fără pilot pentru a provoca aproximativ două treimi din pierderile totale de echipamente militare suferite de forțele ruse.