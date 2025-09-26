Ionuţ Moşteanu, despre iniţiativa europeană „Drone Wall”: România va fi un partener implicat 100%

Ministrul a participat vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, alături de miniştri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Ungaria, precum şi Înaltul Reprezentant UE, Kaja Kallas, a transmis Moşteanu.

Acesta a subliniat că proiectul trebuie implementat rapid şi că România va avea un rol activ: „Trebuie să materializăm această iniţiativă cât mai rapid şi România va fi un partener implicat 100%”.

„Experienţa Ucrainei, aflată în prima linie împotriva agresiunii ruse, este vitală şi trebuie valorificată pentru a construi soluţii eficiente”, a mai spus ministrul.

Referindu-se la zona Mării Negre, ministrul a adăugat: „Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice şi va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice”.

„România este direct vizată de intimidările Rusiei şi are nevoie de aceste iniţiative pentru protecţia propriilor cetăţeni şi pentru securitatea întregului Flanc Estic. În paralel, coordonarea cu NATO rămâne fundamentală. Astfel de proiecte înseamnă descurajarea oricărei încercări de destabilizare în regiunea noastră şi garantarea faptului că Europa rămâne în siguranţă”, a încheiat Moşteanu.