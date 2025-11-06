Ministrul Apărării: Retragerea soldaţilor americani nu afectează securitatea României

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a explicat joi, într-o intervenţie în direct la Digi24, că decizia privind retragerea unei brigăzi de luptă americane nu afectează securitatea României.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre o plecare definitivă a 600 de soldaţi, aşa cum s-a vehiculat, ci despre rotaţia unei unităţi care era deja în Germania.

„Securitatea României este la fel. Nu pleacă 600 de militari, acea brigadă era rotaţională, veneau pentru nouă luni, apoi plecau pentru exerciţii şi certificări în Germania. Ei erau deja acolo când s-a făcut anunţul. Diferenţa este că nu va mai veni o astfel de brigadă de luptă”, a spus Moşteanu.

El a precizat că Statele Unite îşi menţin prezenţa militară la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, menţionând bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu printre punctele strategice unde se vor afla în continuare trupe americane.

„Vor rămâne în România aproximativ 900 de soldaţi americani. Cooperarea noastră continuă, inclusiv în domeniul noilor sisteme de apărare antidrone. Statele Unite rămân principalul nostru partener în ceea ce priveşte înzestrarea Armatei Române”, a adăugat ministrul.

Moşteanu a reamintit că România are în derulare mai multe programe de achiziţie din SUA, printre care avioanele F-35, tancurile Abrams, sistemele Patriot şi HIMARS. „Sunt echipamente performante, parte a unei cooperări strategice de lungă durată”, a spus el.