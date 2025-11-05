ERATA. Ministrul Apărării: Trebuie să fim pregătiți

Redăm ştirea în forma corectă:

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Bucureşti că România şi aliaţii din NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă.

„Nu mai durează mult şi va fi pace. Toata lumea îşi doreşte pacea. Însă până să fie pace în Ucraina mai avem de înfruntat provocări, căci nu ştim ce mai urmează. Trebuie să fim pregătiţi, trebuie să fi învăţat o lecţie”, a spus ministrul.

El a subliniat că România va continua să fie „un partener de încredere şi de primă linie” în cadrul NATO şi că stabilitatea poate fi garantată doar prin cooperare strânsă între aliaţi.

„Forţa NATO a fost întotdeauna construită pe trei piloni: capabilitate, coeziune şi credibilitate. Industria, inovaţia şi cooperarea sunt esenţiale pentru a le întări”, a declarat Moşteanu.

Ministrul a adăugat că România trebuie să rămână „unită, pregătită şi adaptabilă”, în condiţiile în care „lumea se schimbă rapid, iar securitatea regională depinde de capacitatea noastră de a acţiona împreună”.

El a încheiat discursul mulţumind conducerii NATO pentru sprijinul oferit României şi a subliniat importanţa solidarităţii în faţa provocărilor viitoare.

„Nimeni nu poate face faţă singur ameninţărilor. Suntem în asta împreună”, a spus Moşteanu.