Senatul României a adoptat bugetul pentru 2026

Bugetul total al Senatului pentru anul 2026 este de 279,9 milioane de lei, înregistrând o creștere moderată față de anul precedent, determinată în principal de inflație și de obligații legale care nu pot fi evitate. Comparativ, bugetul aprobat la începutul anului 2025 a fost de 276,9 milioane de lei, iar după rectificare a ajuns la 264 milioane de lei.

Un capitol important îl reprezintă cheltuielile de personal, stabilite la 186,3 milioane de lei, cu aproape 9 milioane de lei mai puțin decât nivelul aprobat inițial pentru anul 2025. Bugetul nu prevede creșterea numărului de posturi și nu introduce beneficii noi, acoperind exclusiv drepturile prevăzute de lege pentru senatori și angajații Senatului.

De asemenea, bugetul acestui capitol va fi redus suplimentar ca urmare a diminuării cu 10% a sumei forfetare acordate parlamentarilor, măsură care reflectă angajamentul instituției pentru reducerea cheltuielilor și utilizarea responsabilă a fondurilor publice.

Pentru capitolul „Bunuri și servicii” este alocată suma de 36,9 milioane de lei, destinată exclusiv cheltuielilor de funcționare curentă. Fondurile acoperă costurile cu utilitățile pentru partea din Palatul Parlamentului administrată de Senat, întreținerea parcului auto, materiale și servicii necesare activității legislative, servicii IT și mentenanță, precum și deplasările interne și externe realizate strict în scop parlamentar. Creșterea acestui buget reflectă majorarea prețurilor la utilități și servicii, nu extinderea activității instituției.

La capitolul „Alte transferuri” este prevăzută suma de 2,8 milioane de lei, destinată achitării cotizațiilor României la organismele parlamentare internaționale, obligație care revine Senatului în anul 2026, conform înțelegerii dintre cele două Camere ale Parlamentului.

Pentru asistență socială sunt alocate 25,2 milioane de lei, bani destinați exclusiv indemnizațiilor pentru limită de vârstă, acordate în baza legislației în vigoare, fără extinderi sau beneficii suplimentare.

Bugetul alocat investițiilor se ridică la 20,8 milioane de lei, o sumă mai mică decât cea din anul precedent. Fondurile sunt destinate lucrărilor de reparații capitale strict necesare la Palatul Parlamentului – inclusiv fațade, terase și scări – precum și achiziției de echipamente și programe informatice indispensabile desfășurării activității Senatului.