Prima pagină » Politic » Bugetul Camerei Deputaților pe 2026: aproape miliard de de lei credite de angajament

Bugetul Camerei Deputaților pe 2026: aproape miliard de de lei credite de angajament

Proiectul de buget al Camerei Deputaților pentru anul 2026, finanțat de la bugetul de stat, a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul Secretariatului General și prevede credite de angajament în valoare totală de 989,9 milioane de lei și credite bugetare de 634,6 milioane de lei.
Bugetul Camerei Deputaților pe 2026: aproape miliard de de lei credite de angajament
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
22 dec. 2025, 14:07, Politic

Din totalul creditelor bugetare, 632,37 milioane de lei sunt alocate activității proprii a Camerei Deputaților, iar 2,246 milioane de lei sunt destinate Institutului Român pentru Drepturile Omului, instituție aflată în subordinea forului legislativ.

Cheltuielile de personal se ridică la 405,959 milioane de lei, din care 404,324 milioane de lei pentru activitatea proprie a Camerei. Sumele acoperă plata indemnizațiilor demnitarilor, a cheltuielilor aferente deplasărilor interne și externe, precum și salariile personalului, indemnizația de hrană și voucherele de vacanță. Pentru salariații Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt prevăzute cheltuieli de personal de 1,635 milioane de lei.

Pentru bunuri și servicii sunt alocate 101,749 milioane de lei, bani destinați funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, activității legislative, cheltuielilor de protocol, deplasărilor, reparațiilor curente și altor cheltuieli prevăzute de lege. Din această sumă, 570 de mii de lei revin Institutului Român pentru Drepturile Omului.

La capitolul „Alte transferuri” este prevăzută suma de 185 de mii de lei, pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor către organisme internaționale. De asemenea, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare sunt alocate 707 mii de lei, pentru proiectul „Dialog Social transparent, deschis și participativ”, derulat prin programul „Educație și Ocupare”.

Bugetul mai include 3,209 milioane de lei la capitolul „Alte cheltuieli”, sumă destinată plății contribuțiilor către bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate și a indemnizațiilor pentru stagiarii care desfășoară activități de internship la Camera Deputaților.

Pentru investiții și reparații capitale sunt prevăzute 428,092 milioane de lei credite de angajament și 72,807 milioane de lei credite bugetare, fondurile fiind destinate, printre altele, lucrărilor de creștere a eficienței energetice a Palatului Parlamentului, modernizării sistemelor tehnice și achiziției de licențe software.

În ceea ce privește activitățile finanțate din venituri proprii, Camera Deputaților estimează pentru 2026 venituri de 13,5 milioane de lei și cheltuieli de 28,154 milioane de lei, diferența urmând să fie acoperită din disponibilul anului precedent.

Proiectul de buget urmează să fie supus aprobării plenului Camerei Deputaților, potrivit Regulamentului forului legislativ.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Anul 2026 va fi spectaculos pentru acești nativi! Renasc din propria cenușă și își recapătă forța
CSID
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor