Memorandum de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt, semnat de ministrul Ionuț Moșteanu

Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din zonele de interes pentru cele două state – regiunile Mării Negre și Balcanilor de Vest, respectiv Orientul Mijlociu și Africa. Totodată, au fost analizate perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării dintre România și Republica Arabă Egipt, pe fondul semnării Memorandumului.

Moșteanu a adus în discuție contextul actual de securitate, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și al acțiunilor hibride desfășurate de Rusia în zonele Mării Negre și a Balcanilor de Vest. Oficialul român a subliniat deschiderea părții române pentru identificarea unor proiecte de interes comun, în baza prevederilor Memorandumului, care stabilește cadrul juridic necesar inițierii unui dialog bilateral permanent și pentru dezvoltarea cooperării sectoriale în domeniul apărării.

„România recunoaște și apreciază rolul esențial pe care Republica Arabă Egipt îl are în promovarea stabilității și securității regionale, acționând ca un pilon de echilibru și dialog în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Am semnat astăzi, cu omologul egiptean, Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, recunoscând astfel necesitatea consolidării relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul apărării, în beneficiul securității și prosperității ambelor state”, a declarat ministrul apărării naționale.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au convenit asupra necesității unui dialog constant pentru coordonarea cooperării militare.

În cadrul vizitei în Egipt, ministrul apărării, a avut mai multe întâlniri cu comandanți ai forțelor armate, a depus o coroană la Monumentul Memorial din Cairo, a vizitat muzeul militar și s-a întâlnit cu membri ai comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

De asemenea, în marja vizitei în Egipt, Moșteanu a reprezentat România la ceremonia oficială de inaugurare a Marelui Muzeu Egiptean, desfășurată în data de 1 noiembrie 2025.