Ionuț Moşteanu merge în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară

Va avea loc semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării şi al Producţiei Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.

Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării şi deschide noi oportunităţi de colaborare în instruire, educaţie militară, cercetare şi logistică de apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale al României.

Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniştri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum şi o întâlnire cu membrii comunităţii româneşti din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

Vizita contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Arabă Egipt în domeniul apărării.