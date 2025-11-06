Prima pagină » Politic » Ionuț Moșteanu, întâlnire cu Secretarul Adjunct NATO. Care a fost agenda discuțiilor

Ionuț Moșteanu, întâlnire cu Secretarul Adjunct NATO. Care a fost agenda discuțiilor

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a întâlnit joi cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al NATO. Cei doi au discutat despre dezvoltarea industriei de apărare și consolidarea capacităților de descurajarea de pe Flancul Estic.
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu Secretarul Adjunct NATO. Care a fost agenda discuțiilor
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 nov. 2025, 14:53, Politic

Întâlnirea din marja Forumului NATO pentru Industrie precum situația de securitate din apropierea granițelor României, sprijinul aliat pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și inițiativa „Santinela Estului”, dar și creșterea prezenței Aliate în România.

În cadrul discuției, a fost abordat și angajamentul de creșterea bugetelor de apărare către 5% din PIB până în 2035 asumat în urma Summitului de la Haga.

Ministrul Moșteanu a transmis: „România rămâne un aliat responsabil și predictibil. Marea Neagră reprezintă o zonă de interes strategic pentru întreaga Alianță, iar cooperarea cu partenerii noștri este esențială pentru asigurarea stabilității. Vom continua să investim în capabilitățile proprii, să sprijinim partenerii din vecinătatea estică și să contribuim activ la securitatea Flancului Estic”.

Potrivit comunicatului emis de MAPN, discuțiile au scos în evidență rolul industriei de apărare, investițiile în tehnologiile militare fiind considerate indispensabile pentru contracararea amenințărilor și creșterea capacității de răspuns.