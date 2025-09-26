Doi adolescenți din Olanda, arestați pentru spionaj într-un caz legat de Rusia

Un judecător a ordonat menținerea în detenție a celor doi tineri de 17 ani: unul în arest preventiv, celălalt în arest la domiciliu, a declarat pentru AFP Brechtje van de Moosdijk, purtătoare de cuvânt a parchetului, relatează Le Figaro.

Cotidianul De Telegraaf a publicat un interviu cu tatăl unuia dintre adolescenți, care a afirmat că autoritățile îl acuză pe fiul său că a trecut prin fața unor clădiri importante din Haga cu un „sniffer Wi-Fi”, un dispozitiv sau software capabil să intercepteze date. Tatăl a spus ziarului că opt bărbați mascați au pătruns luni în locuință, în baza unui mandat de arestare emis pe numele tânărului.

Tânărul, suspectat că ar fi ținut legătura cu hackeri proruși

El a adăugat că fiul său, pasionat de jocuri video, este suspectat că ar fi fost în contact cu hackeri proruşi pe Telegram.

Potrivit tatălui, băiatul ar fi folosit „sniffer-ul Wi-Fi” în fața ambasadei Canadei, precum și în fața sediilor Europol și Eurojust, agențiile polițienești și juridice ale Uniunii Europene din Haga.

„Fiul meu nu este deloc implicat în politică. Nu pot să îmi imaginez că așa ceva se poate întâmpla. Știu că este interesat de hacking. Dar nu aveam nicio idee despre ce făcea”, a declarat tatăl, citat de De Telegraaf. „Supravegheați cu atenție copiii, întrebați-i ce fac și avertizați-i asupra pericolelor”, a mai spus el.

Parchetul neerlandez suspectează „ingerința unui stat”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii din cauza vârstei suspecților și a caracterului sensibil al cazului, a declarat Van de Moosdijk. Ea a precizat că o nouă audiere, cu ușile închise, va avea loc peste două săptămâni.