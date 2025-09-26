Reuters: România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone cu bani europeni, prin SAFE

Potrivit unor surse din Guvern, citate de Reuters, România intenționează să începă un parteneriat, însă ar putea dura cel puțin șapte ani până când țara noastră ar avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri.

„Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană, nimeni nu le are. Până atunci, apărarea va fi asimetrică, cu costuri antiaeriene enorme, care ar putea fi acoperite doar la nivel NATO”, a precizat sursa din rândul guvernului român pentru Reuters.

Potrivit oficialului român a cărui nume nu a fost divulgat, România a purtat discuții cu Ucraina – țară a căror tehnologii în domeniul dronelor „au fost testate la scară largă”, pentru producția de drone în cadrul unui proiect finanțat prin SAFE de către Uniunea Europeană.

Astfel, țara noastră va avea la dispoziție 16,6 miliarde de euro în cadrul programului de finanțare SAFE. Banii vor asigura achiziții militare cu o valoare de aproximativ 1% din producția anuală timp de 5 ani de zile.

În prezent, în ceea ce privește Apărarea aeriană, România dispune de avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare de rachete HIMARS, rachete sol-aer Chiron din Coreea de Sud, dar și tunuri antiaeriene Gepard din Germania.

Potrivit sursei din guvern citate de Reuters, „cea mai rentabilă opțiune împotriva dronelor în acest moment” este reprezentată de rachetele Chiron, cu rază scurtă de acțiune și tunurile anti-aeriene Gepard.