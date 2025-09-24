Bolojan: România va avea listă de proiecte pentru apărare până la jumătatea lui octombrie

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România va transmite Comisiei Europene, până la sfârșitul lunii noiembrie, propunerile de proiecte incluse în Planul Național de Apărare. Acestea vor fi discutate și avizate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și negociate cu oficialii europeni pentru a primi aprobarea finală.

Programul SAFE acoperă, pentru următorii cinci ani, aproape 1% din PIB destinat achizițiilor militare, garantând finanțare constantă pentru cheltuielile de apărare asumate de România, care nu vor coborî sub 2,2% din PIB.

Bolojan a subliniat că împrumutul oferit prin SAFE are dobânzi de patru ori mai mici decât cele de pe piețele actuale, o perioadă de grație de zece ani și rambursare în 40 de ani, ceea ce înseamnă economii importante și predictibilitate bugetară.

Premierul a adăugat că programul sprijină și dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv două proiecte strategice de conectivitate civilă și militară în zona de nord-est a României, cu lucrări ce ar putea începe în primăvara anului viitor.

Bolojan a mai precizat că a discutat cu Roxana Mânzatu despre viitorul program european de finanțare și despre transferul unor fonduri din Fondul Social European către componenta de asistență medicală, în perspectiva negocierilor europene care vor începe în această toamnă.