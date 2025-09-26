Ucraina acuză încălcarea spațiului aerian de către drone venite din Ungaria

„Comandantul Șef a raportat despre incidentele recente cu drone de-a lungul frontierei ucraineno-ungare. Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri asupra potențialului industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei. Am instruit ca toate informațiile disponibile să fie verificate și ca rapoartele urgente să fie întocmite cu privire la fiecare incident înregistrat”, a notat șeful statului ucrainean pe X.

Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a menținut legături apropiate cu Moscova, prezentând poziții sceptice față de sprijinul occidental acordat Ucrainei.

Tensiunile diplomatice s-au adâncit și după ce ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a confirmat că trei înalți oficiali militari ungari au primit interdicție de intrare în Ucraina, ca reacție la o măsură similară impusă anterior de Budapesta.