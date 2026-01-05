Ieșitul în frig nu provoacă răceala, spun specialiștii. De ce ne îmbolnăvim mai des iarna

Ieșitul afară pe vreme rece nu provoacă direct răceala, contrar unui mit larg răspândit.

Potrivit profesorului John Tregoning, imunolog la Imperial College London, legătura dintre frig și infecțiile respiratorii este mai degrabă una de coincidență, nu de cauzalitate.

Principalul motiv pentru care răcelile și virozele sunt mai frecvente iarna ține de comportamentul oamenilor, scrie The Guardian.

În lunile reci, activitățile se mută în interior, în spații mai slab ventilate, unde contactul apropiat favorizează transmiterea virusurilor.

Datele din perioada pandemiei de Covid-19 arată clar acest lucru: multe virusuri respiratorii aproape au dispărut în timpul lockdown-urilor, când interacțiunile sociale au fost limitate.

Lumina ultravioletă din sezonul cald joacă și ea un rol minor, deoarece poate inactiva virusurile din aer.

În schimb, iarna, lipsa soarelui și aerul rece favorizează supraviețuirea acestora.

Specialiștii subliniază însă că frigul extrem poate slăbi organismul, mai ales dacă este asociat cu epuizare și pierderi de energie, ceea ce poate crește riscul de infecție.

De asemenea, unele virusuri, precum rinovirusurile, se dezvoltă ușor mai bine la temperaturi scăzute, iar răspunsul imunitar al organismului este puțin mai slab în aer rece.

Chiar și așa, frigul nu este cauza principală a îmbolnăvirilor.

Cea mai eficientă metodă de protecție rămâne vaccinarea împotriva gripei și a altor virusuri respiratorii de sezon.

Potrivit specialiștilor, vaccinurile nu doar reduc riscul de infecție, ci pot preveni și complicații grave, inclusiv probleme cardiovasculare.