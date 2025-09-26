Zelenski: NATO a reacționat „slab” la provocările Rusiei. „Trebuiau să doboare tot”

Într-un interviu acordat joi seara emisiunii americane The Axios Show, înainte de a pleca spre Kiev, președintele Ucrainei a criticat reacția NATO la provocările Rusiei, inclusiv la violările repetate ale spațiului aerian în țări membre precum Polonia, Danemarca, Norvegia și România: „A fost o reacție slabă. De aceea Putin a continuat cu celelalte țări”.

„Le este frică pentru că Rusia este nebună”

Zelenski consideră că NATO ar fi trebuit să răspundă ferm, inclusiv prin forță: „Trebuiau să doboare tot. Dacă cineva e pe pământul tău și îți omoară oamenii, trebuie să răspunzi acelei persoane. Dacă avioanele sunt în spațiul tău aerian, trebuie să le blochezi”.

Întrebat dacă membrii NATO au ezitat din teama față de o eventuală reacție rusă, liderul ucrainean a răspuns: „Cred că, în mare parte, da… Desigur, sunt unii. Știu câțiva care nu se tem, dar, în general, țările se tem. Le este frică pentru că Rusia este nebună. Și cred că au dreptate”.

Garanții bilaterale cu SUA

În același interviu, Zelenski a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o mați cu Donald Trump, la New York, și a precizat că a cerut în mod clar garanții bilaterale de securitate din partea Statelor Unite: „I-am spus președintelui că avem nevoie de garanții bilaterale de securitate. Ucraina – Statele Unite. Garanții bilaterale, cu caracter juridic obligatoriu. Asta este important”.

Zelenski a explicat că, deși sprijinul colectiv al aliaților este important, un „backstop” (mecanism de sprijin) al SUA ar întări încrederea altor state europene care ezită să ofere sprijin mai consistent Ucrainei.

Liderul ucrainean spune că are încredere într-o garanție de securitate oferită de Trump: „Am încredere pentru că el este președintele Statelor Unite, iar garanțiile de securitate oferite de SUA funcționează în lume”.