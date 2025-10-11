Doi cercetători americani în domeniul climei primesc „Granturile pentru genii”

În lista celor 22 de laureați ai Fundației John D. și Catherine T. MacArthur pentru celebra Bursă MacArthur, supranumită „Grantul pentru genii”, se află și doi cercetători care și-au dedicat cariera studierii schimbărilor climatice: arheoloaga Kristina Douglass și climatologul Ángel F. Adames-Corraliza. Fiecare dintre ei va primi 800.000 de dolari, o sumă oferită fără condiții, destinată sprijinirii creativității și a cercetării independente.

Potrivit Bloomberg, premiile au fost acordate într-un moment dificil pentru comunitatea științifică din Statele Unite, care se confruntă cu reduceri de finanțare și cu presiuni politice pentru limitarea cercetărilor legate de climă.

Un grant fără condiții de utilizare

„Grantul pentru genii” este una dintre cele mai prestigioase distincții din Statele Unite. Acordată anual de Fundația John D. și Catherine T. MacArthur, recompensa onorează persoane care trăiesc și lucrează în SUA, indiferent de originea lor, și care „extind granițele cunoașterii și creativității umane”.

Suma oferită laureaților nu este însoțită de condiții tocmai pentru a sprijini libertatea intelectuală și inovația.

Adaptarea, lecție învățată din trecut

Kristina Douglass, profesor la Universitatea Columbia, studiază modul în care comunitățile umane din Madagascar s-au adaptat la variabilitatea climatică de-a lungul secolelor: „Arheologia are foarte multe să ne învețe despre schimbările climatice, pentru că, în esență, privim către o bibliotecă a experienței umane”, a explicat cercetătoarea. În opinia sa, lecțiile din trecut ar trebui integrate în politicile moderne de adaptare climatică: „Trebuie să găsim o modalitate de a reduce distanța dintre politicile impuse de sus și experiențele oamenilor care, de generații, știu ce funcționează când te adaptezi la climă”.

Șansa de a continua cercetările

Al doilea laureat pentru climă, Ángel F. Adames-Corraliza, de la Universitatea Wisconsin–Madison, investighează mecanismele atmosferice care generează modelele meteorologice tropicale – un domeniu esențial pentru înțelegerea schimbărilor climatice la nivel mondial: „Vrem să înțelegem cum funcționează aceste tipare, pentru a ști cum se vor modifica în viitorul climat”, a declarat cercetătorul.

Originar din Puerto Rico, el a trăit direct impactul fenomenelor extreme: „O comunitate mai informată este o comunitate mai puternică, mai pregătită să acționeze, pentru că știe ce este în joc”.

Climatologul a recunoscut că premiul îi oferă șansa să-și continue cercetarea într-un moment critic, marcat de tăieri drastice de fonduri și de restricți impuse de administrația Trump: „Până să aflu despre premiu, plănuiam să-mi reduc echipa și proiectele. Cu acești bani, simt că pot merge mai departe”.