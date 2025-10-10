Cum blochează trecutul nazist al Germaniei apărarea împotriva dronelor rusești

Constituția germană, adoptată în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, interzice în mod explicit armatei germane, Bundeswehr, să joace un rol esențial în securitatea internă a țării. Cei care au redactat-o au fost conștienți de modul în care puterea militară germană fusese abuzată în trecut de naziști și de susținătorii lor, scrie Politico.

Astăzi însă, pe fondul unei campanii a Kremlinului de a testa reacția Europei prin multiple incursiuni cu drone, aceste protecții constituționale au un efect secundar neprevăzut: ele restrâng posibilitățile Germaniei de a răspunde la acțiunile Moscovei.

„Trebuie să modificăm legile, astfel încât singurii care pot gestiona această problemă, și anume Bundeswehr, să aibă și autoritatea de a o face”, a declarat pentru Politico Thomas Röwekamp, președintele comisiei de apărare din Bundestag și membru al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz.

Poliția nu are mijloace de a doborî drone, armata nu are voie

Deși, teoretic, Bundeswehr poate folosi arme pe teritoriul național în cazul unei invazii majore, incursiunile cu drone de până acum nu se califică drept atacuri suficient de grave, potrivit experților în drept. În prezent, armata are voie să doboare drone doar deasupra bazelor militare.

Nu există dovezi că dronele care au pătruns recent în spațiul aerian german ar fi fost înarmate. Totuși, autoritățile germane suspectează că acestea sunt folosite de Kremlin în scopuri de spionaj. Anul trecut au fost raportate observații inexplicabile de drone deasupra unor facilități aparținând producătorului de armament Rheinmetall și grupului chimic BASF.

Poliția germană are, din punct de vedere legal, dreptul de a doborî astfel de drone dacă se consideră necesar, însă nu dispune de capacități tehnice. „Poliția federală, dar și aproape toate forțele de poliție ale landurilor, nu au în prezent niciun fel de capacitate de apărare împotriva dronelor”, a spus Röwekamp.

Armata dispune de astfel de capacități, dar este în mare parte împiedicată să acționeze tocmai din cauza trecutului istoric al țării.

Adaptarea la o „nouă realitate”

Această situație pune liderii germani într-o poziție dificilă, în timp ce încearcă să răspundă provocărilor Kremlinului.

În prezent, Bundeswehr poate oferi „asistență administrativă”, conform Constituției, în apărarea împotriva dronelor. Forțele armate pot, de exemplu, să ajute la identificarea dronelor sau să transmită informații, dacă li se solicită, așa cum s-a întâmplat recent, când au fost observate drone deasupra Aeroportului din München.

Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, intenționează să creeze o unitate specială de apărare antidrone în cadrul poliției federale și un centru național de apărare antidrone care să permită poliției, serviciilor de informații și armatei să-și coordoneze resursele. Ministrul mai dorește să promoveze o lege care să permită armatei să doboare drone în spațiul aerian german în cazul în care se consideră că vieți omenești sunt în pericol.

Constituționalitatea unei asemenea legi rămâne însă incertă.

Situația este complicată deoarece coaliția cancelarului Merz, formată din conservatori și social-democrați, este fragilă și nu dispune de majoritatea de două treimi necesară pentru modificarea Constituției

„Lumea s-a schimbat și nu mai există o distincție clară între securitatea internă și cea externă”, a spus Röwekamp. „Privind spre viitor, trebuie să adaptăm prevederile constituționale la realitate”, a subliniat acesta.