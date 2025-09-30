Prima pagină » Știri externe » Trump spune că armata ar trebui să folosească orașele „periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament”

Trump spune că armata ar trebui să folosească orașele „periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament”

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în fața mai multor înalți oficiali militari, că trupele ar trebui să folosească orașele americane „periculoase” ca „terenuri de antrenament”.
Trump spune că armata ar trebui să folosească orașele „periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament”
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 sept. 2025, 21:04, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că dorește să folosească orașele americane ca „terenuri de antrenament” pentru armată.

Declarația lui Trump vine după ce acesta a trimis, în ultimele săptămâni, trupe ale Gărzii Naționale la Washington DC, Los Angeles și Portland, Oregon, pentru a combate criminalitatea și a sprijini aplicarea legilor privind imigrația, scrie BBC.

În cadrul întâlnirii cu liderii militari în Virginia, Trump le-a spus acestora că „trebuie să ne ocupăm” de așa-numitul „inamic din interior”.

„I-am spus [secretarului apărării Pete Hegseth – n.r.] că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră – Garda Națională, dar și armata noastră, pentru că vom intra în Chicago foarte curând”, a mai spus președintele american, potrivit The Hill.

Trump a adus critici la adresa orașelor conduse de democrați, inclusiv San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles, indicând că va continua politica sa de utilizare a armatei pentru aplicarea legii.

 