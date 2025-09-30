Trump spune că armata ar trebui să folosească orașele „periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că dorește să folosească orașele americane ca „terenuri de antrenament” pentru armată.

Declarația lui Trump vine după ce acesta a trimis, în ultimele săptămâni, trupe ale Gărzii Naționale la Washington DC, Los Angeles și Portland, Oregon, pentru a combate criminalitatea și a sprijini aplicarea legilor privind imigrația, scrie BBC.

În cadrul întâlnirii cu liderii militari în Virginia, Trump le-a spus acestora că „trebuie să ne ocupăm” de așa-numitul „inamic din interior”.

„I-am spus [secretarului apărării Pete Hegseth – n.r.] că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră – Garda Națională, dar și armata noastră, pentru că vom intra în Chicago foarte curând”, a mai spus președintele american, potrivit The Hill.

Trump a adus critici la adresa orașelor conduse de democrați, inclusiv San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles, indicând că va continua politica sa de utilizare a armatei pentru aplicarea legii.