Trimisul special al SUA în Ucraina: Washingtonul este în contact cu Belarusul pentru a asigura comunicarea cu Putin

Washingtonul a anunțat pe 11 septembrie că Belavia, compania aeriană națională a Belarusului, va redobândi accesul la componente fabricate în SUA, după ce dictatorul belarus Alexander Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, inclusiv străini.

„Nu suntem siguri ce spune el (Lukașenko), dar știm că vorbește cu el (Putin)”, a spus Kellogg. „Dar ceea ce am făcut noi a fost să stabilim o relație pentru a ne asigura că liniile de comunicare sunt deschise, astfel încât să putem fi siguri că toate mesajele noastre sunt transmise președintelui Putin”.

Kellogg a explicat că acesta a fost unul dintre motivele pentru care SUA au ridicat sancțiunile împotriva Belavia.

Scopul ridicării sancțiunilor

Trimisul special a subliniat că scopul principal al acestei inițiative nu a fost eliberarea prizonierilor politici, ci „găsirea unei soluții cât mai bune la războiul dintre Ucraina și Rusia”.

Kellogg a menționat că SUA rămân realiste în ceea ce privește regimul lui Lukașenko, adăugând că „dacă el eliberează un (prizonier), probabil că va aresta alți doi”.

Deși SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei Belavia pentru a o ajuta să-și repare aeronavele, Washingtonul a precizat clar că avioanele nu pot fi utilizate în scopuri criminale sau pentru transportul migranților în Europa, a adăugat trimisul special.

Lukașenko, care conduce Belarusul din 1994, este considerat de mulți un aliat apropiat al lui Putin. El a permis forțelor ruse să utilizeze teritoriul belarus pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în 2022.